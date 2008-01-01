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На Дальнем Востоке прекращение осадков и похолодание

ИА "Метеоновости" / 10:32 Воскресенье, 8 ноября



Еще в пятницу погода в Дальневосточном округе была подчинена влиянию нескольких циклонов, самыми активными из них были вихри, ставшие причиной сильных осадков и штормового ветра в восточных районах округа. А уже в субботу обширный антициклон, раскинувший свои владения от арктических морей до Юго-Восточной Азии начал сводить их влияние на нет. Под влиянием циклона еще оставался Камчатский край и Чукотский автономный округ, но на существенные осадки он уже оказался не способен, выпало менее 5 мм. Пасмурным минувший день был и на юге округа, но и здесь обошлось без сильных осадков. На остальной территории округа силу набирал антициклон.



Сегодня его влияние усилится, что обеспечит передышку в непогоде.



Но есть и минусы пребывания антициклона на востоке страны. По его восточной окраине уже в воскресенье начал поступать холодный арктический воздух, что сразу сказалось понижением температуры.



Сегодня в Амурской области, Хабаровском, Приморском краях, в большинстве районов Якутии и на Сахалине температура ниже нормы на 1-3 градуса.



Но уже к середине грядущей недели западные циклоны принесут в регион теплый воздух. Температура вновь начнет повышаться, и начнутся осадки. / meteonovosti.ru /



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