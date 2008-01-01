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Аномальное тепло в Сибири ненадолго

ИА "Метеоновости" / 10:59 Воскресенье, 8 ноября



Погоду на сибирских просторах в минувшую субботу определял обширный циклический вихрь с центром над низовьем Оби. Ветры юго-западных направлений обусловили аномально теплую погоду от Уральских гор до Байкала. Среднесуточное значение температуры превысило норму на 8-10, а на севере Красноярского края на 12-14 градусов.



В дневные часы в южных районах Западной Сибири она повышалась до 8..13 градусов. А в Омске даже установила суточный рекорд. Максимальная температура составила +10.2, что на градус выше рекорда, удерживающегося с 1929 года.



Еще сегодня день на юге Сибири будет теплым: от 5..10 градусов на западе до 3..8 градусов на востоке территории. А уже с понедельника сюда начнет поступать холодный воздух. К завершению наступающей недели температура понизится до отрицательных значений, как ночью, так и днем.



Под утро в Омске ожидается от -4 до -9 градусов, днем -2..-7, в Новосибирске и Красноярске ночью от -5 до -10, днем -1..-6 градусов. Пройдут осадки преимущественно в виде снега. / meteonovosti.ru /



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