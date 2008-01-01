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Сильные ветра задувают на Европейском севере

ИА "Метеоновости" / 12:26 Воскресенье, 8 ноября



На побережьях северных морей число ветреных дней, по сравнению с октябрем, заметно возросло. Так в Мурманске в октябре лишь в течение 4 дней порывы ветра достигали 13-17 м/с. А в наступившем ноябре за прошедшие 7 дней уже пять дней были с усилением ветра до 13-18 м/с, а в ночь на 8 ноября в мурманской области он усиливался до 28 м/с. Сильный ветер в субботу и в ночь на воскресенье отмечался в Архангельской области, его порывы достигали 21 м/с.



А на побережье Карского моря и Новой Земли в ноябре по средним статистическим данным бывает более 20 дней с сильным ветром (15 м/с и более), в районе Малых Кармакул - до 23 дней. Вот и минувшей ночью здесь были зафиксированы порывы ветра до 24 м/с.



Ветреная погода связана с возрастающей циклонической деятельностью в последнем осеннем месяце. Циклоны один за другим следуют по арктическим морям. Очередной вихрь 7 ноября кружил над Баренцевым морем и проявил себя ветреной погодой с осадками в виде снега и мокрого снега на всей территории Европейского севера. Но в то же время циклонические вихри защищают европейскую территорию от вторжения холодных арктических масс воздуха. За минувшие ноябрьские дни аномально теплая погода сохраняется не только в северных районах, но и на всей территории Европейской России. / meteonovosti.ru /



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