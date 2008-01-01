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На европейском юге лето завершается

ИА "Метеоновости" / 13:24 Воскресенье, 8 ноября



Октябрь порадовал жителей южных районов России очень теплой погодой. Даже в конце октября температура воздуха в дневные часы удерживалась в интервале от 21 до 26 градусов, а температура морской воды была 20-22 градуса. Не каждый год курортный сезон длится так долго. Но в этом году отдыхающим повезло.



В ноябре температура понизилась, но оставалась вполне комфортной, от 17 до 22 градусов. Но осенние холода неминуемо приближаются и на европейский юг, прерывая курортный сезон.



Уже сегодня температура воздуха в Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края повысится до +15 градусов, но с каждым днем будет все ниже,



В понедельник в Крыму днем уже от 9 до 14 градусов, а к завершению недели не выше +10 градусов. В Краснодарском крае завтра 11..16 тепла, а к пятнице 8..13 градусов. В ночные часы температура на побережье понизится до 1..4 градусов. Из-за преобладания антициклональной погоды осадков не ожидается.



и ниже. / meteonovosti.ru /



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