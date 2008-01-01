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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:19 Понедельник, 9 ноября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием восточной периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 2..4, по области 1..6 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 65%.



В начале недели в столичном мегаполисе температура начнет понижаться до своих климатических значений, днем будет около 2..4 градусов, ночью не исключены слабые заморозки до -1, атмосферное давление повышенное, кислородный режим благоприятный.



Организм человека, особенно ослабленного, с явлениями утомления и переутомления, проявлениями астенизации и психологического дискомфорта при повышенной метеозависимости тяжело переносит даже незначительные изменения метеопараметров, а сезонные перестройки могут стать серьезной нагрузкой и вызвать различные негативные реакции. В целях снижения симптомов метеопатологии и предупреждения погодообусловленных обострений рекомендуется строго выполнять назначение врача, проводить сезонное профилактическое лечение, использовать средства повышающие иммунитет, по возможности заниматься посильными общеукрепляющими видами спорта, стараться больше времени проводить на свежем воздухе. Прогулки на воздухе лучше сочетать с дыхательной гимнастикой, что способствует насыщению крови кислородом и улучшению дыхательной функции.



Геомагнитный фон 9 ноября прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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