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Новости погоды


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Первый морозец в Москве


ИА "Метеоновости" / 09:34 Понедельник, 9 ноября

  В ночь на 9 ноября минимальная температура воздуха на большей части Москвы стала отрицательной, на ВДНХ и в МГУ -1,2 градуса, в Тушине -1,7 градуса, в Измайлове -2,0 градуса. По области самый "значимый" морозец наблюдался в Истре, до -2,9 градуса.

В средних широтах Европейской России отрицательная температура в ночное время случается даже в конце августа. В это время еще идет вегетация, поэтому такое явление называется заморозком. Но когда средняя суточная температура воздуха устойчиво становится ниже +5 градусов, а это в столичном регионе происходит в середине октября, об отрицательной температуре воздуха говорят, как о морозце.

Нынешняя осень была благосклонна к растениям, вегетация продолжалась до конца октября. Небольшие "минуса" в октябре наблюдались только в Подмосковье, в Истре до -2,0 градуса, в Черустях до -2.3 градуса. А в столицу морозец пришел только сейчас, ночь 9 ноября оказалась в Москве самой холодной за текущую осень. / meteonovosti.ru /
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