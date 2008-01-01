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Температура в Санкт-Петербурге возвращается к норме

ИА "Метеоновости" / 09:35 Понедельник, 9 ноября



После очень теплой погоды в Северной столице заметно похолодало. В воскресенье днем в тыловой части уходящего на восток атлантического циклона прояснилось, однако выглянувшее ноябрьское солнце вынуждено было признать свое поражение - столбики термометров не смогли превысить отметку +7.



В понедельник днем уходящий на восток атмосферный вихрь попрощается небольшим дождём и северо-западным ветром с порывами до сильного, температура днем +5..+7.



До конца рабочей недели тепла ждать не приходиться, но и время настоящей зимы еще не пришло. В последующие дни инициативу перехватит медленно перемещающийся на восток европейский антициклон. Сильного ветра не ожидается, в четверг возможны небольшие осадки. Ночью при прояснениях возможны заморозки, днем термометры покажут +2..+5. Среднесуточная температура будет примерно соответствовать календарю. / meteonovosti.ru /



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