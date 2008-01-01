Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
9 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:13 Понедельник, 9 ноября

  Погода прошедших дней ноября в Москве и Подмосковье мало напоминала предзимье. Температура, как ночью, так и днем оставалась положительной и превысила многолетние значения на 5-6 градусов. Не изнуряла она и осадками, выпало чуть более 20% от месячной нормы. Но уже с сегодняшнего дня в погоде грядут перемены. Температура понизится, но существенных осадков по-прежнему не ожидается. В дневные часы ее максимальное значение в столице составит от 2 до 4 тепла, а среднесуточное значение останется на 3 градуса выше нормы.

Самая холодная ночь 9 ноября останется в 1908 году, когда под утро морозы усилились до -16.8 градуса. Трудно обставить и 2010 год, в котором в течение 6 дней максимальная температура устанавливала рекорды. Не стал исключением и день 9 ноября, суточный максимум составил +12.3 градуса.

Сильными осадками отметился этот день в 1995 году, на московскую землю за сутки вылилось 15.5 мм осадков, почти четверть от месячной нормы.

В прошлом, 2019 году, 9 ноября среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 2.6 градуса: ночью было 1.8, днем 3.8 градуса и без существенных осадков. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+2
Вт.
10 ноя.
+3
Ср.
11 ноя.
+2
Чт.
12 ноя.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Катима Мулило		 -40
Усть-Нера

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Агра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100