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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:13 Понедельник, 9 ноября



Погода прошедших дней ноября в Москве и Подмосковье мало напоминала предзимье. Температура, как ночью, так и днем оставалась положительной и превысила многолетние значения на 5-6 градусов. Не изнуряла она и осадками, выпало чуть более 20% от месячной нормы. Но уже с сегодняшнего дня в погоде грядут перемены. Температура понизится, но существенных осадков по-прежнему не ожидается. В дневные часы ее максимальное значение в столице составит от 2 до 4 тепла, а среднесуточное значение останется на 3 градуса выше нормы.



Самая холодная ночь 9 ноября останется в 1908 году, когда под утро морозы усилились до -16.8 градуса. Трудно обставить и 2010 год, в котором в течение 6 дней максимальная температура устанавливала рекорды. Не стал исключением и день 9 ноября, суточный максимум составил +12.3 градуса.



Сильными осадками отметился этот день в 1995 году, на московскую землю за сутки вылилось 15.5 мм осадков, почти четверть от месячной нормы.



В прошлом, 2019 году, 9 ноября среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 2.6 градуса: ночью было 1.8, днем 3.8 градуса и без существенных осадков. / meteonovosti.ru /



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