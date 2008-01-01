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Погожий антициклон вернет Москве климатическую норму

ИА "Метеоновости" / 11:39 Понедельник, 9 ноября



циклону придется признать свое проигрыш в сражении за центральные районы России. Подпортив погоду в прошедшие выходные дни, он вынужден отступать на восток, за Уральские горы, унося с собой непогоду. На смену ему победителем на территорию заступает "солидный" антициклон, набравшийся силы и мощи над центральными районами Европы. Окончательный перелом произойдет в середине недели. А ближайшие два дня жителям столичного региона придется пережить ветреные дни (скорость ветра западных румбов в порывах будет достигать 10-13 м/с).



Во вторник, 10 ноября, в утренние часы еще возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, и хотя температура воздуха сохранит свои положительные значения в течение суток +1..+3 градуса, все же на дорогах не исключена гололедица.



В ночь на среду, 11 ноября, ветер начнет стихать, и температурный фон, вплоть до пятницы, 13 ноября, будет строго соответствовать многолетней норме климатических наблюдений, которые для этого периода варьируют около слабоотрицательных температур: -3:+2 градусов.



Атмосферный фон наступившей недели сохранится повышенным. В понедельник его значения превысили норму на 5-7 единиц, а к концу рабочей недели эта разница достигнет 14-16 единиц: прогнозируемые значения на пятницу 13ого около 762 мм рт ст.



При малооблачной погоде в ранние утренние часы все же не исключены слабые осадки, связанные с распадом приземных инверсий и туманов, а значит, на актуальный вопрос о смены "резины" у автомобилистов можно уверенно ответить: "время пришло!" / meteonovosti.ru /



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