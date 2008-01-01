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Новости погоды


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Сибирь чемпион по рекордам тепла


ИА "Метеоновости" / 12:43 Понедельник, 9 ноября

  Прошедшие сутки оказались очень результативными для России на температурные экстремумы, при чем из 35 (!) рекордов, более половины пришлось на территорию Сибири. Здесь высотный гребень южного тепла с начала ноября удерживает среднесуточные температуры воздуха выше климатической нормы на 3-5 градусов. А в воскресный день, 8 ноября, активные атмосферные фронты обширного циклона, центр которого расположился над Тюменской областью, усилили эффект аномального тепла, в результате чего превышение температур в регионе над нормой составило выше 10 единиц!

Вместо привычных первых морозцев и снежных сугробов, погода удивила сибиряков ливневыми дождями и слякотью.

В областных центрах и крупных городах такого тепла не отмечалось более чем десятилетие. В Томске (+9,0 градусов) и Кемерово(+10,4 градусов) побиты рекорды 2010 года, в Новосибирске (+9,8 градусов) и Барнауле (+13,8 градусов) вчерашний день обошел 2006 год и в Красноярске не устоял максимум 2001 года, и теперь здесь планка в +10,3 градусов.

Новая неделя внесет коррективы в погоду. Холодные фронты при порывистом ветре до 15-20 м/с начнут активно вытеснять тепло на восток. Осадки от дождя и мокрого снега перейдут в ливневой снег, закружит настоящая метель. Температура воздуха существенно понизится до слабоотрицательных значений, но и этого не хватит, чтобы достигнуть ее привычных значений для начала ноября и до середины месяца в Сибири будет преобладать повсеместное превышение над нормой на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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