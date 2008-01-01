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О снежном покрове на просторах России

ИА "Метеоновости" / 13:53 Понедельник, 9 ноября



Благодаря теплой осени, которая не спеша отдает предзимью бразды правления, к первой декаде ноября граница устойчивого снежного покрова России проходит восточнее 50-ого меридиана. Но и здесь говорить о настоящих сугробах можно лишь на определенных территориях. Первое место у центральных районов Чукотского автономного округа, высота снега здесь достигает 48 см. Второе место занимают северные и центральные районы Красноярского края, где этот показатель меняется от 30 до 46 см. На севере Хабаровского края высота сугробов в отдельных районах так же уже достигла 32 см. В центральных областях Сибири и Эвенкии эти показатели около 20 - 25 см, на Урале от 5 до 10 см.



Основным поставщиком снежных запасов традиционно считаются циклонические вихри, которые до середины недели еще продолжат господствовать в умеренных широтах в Зауралье, а значит, будут всеми силами способствовать увеличить запасы снега, но затем обширный антициклон уверенно расположится от западных границ России до Забайкалья и лишь на побережье северных морей Ледовитого океана вьюги и метели продолжат наращивать сугробы, спеша передать зиме достойный снежный пейзаж. / meteonovosti.ru /



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