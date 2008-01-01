

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Циклон принес на Урал холод и метели

ИА "Метеоновости" / 15:04 Понедельник, 9 ноября



Первая неделя ноября на Урале удалась на славу. Погода радовала жителей не по сезону теплой погодой, осадков выпало немного, около 5-10 процентов месячной нормы. Но вторая неделя взяла курс на перемены.



Мощный циклон, так и не сумев пробиться в центральные округа России, был вынужден отступить на восток и северными потоками обрушился на уральский регион метелями, которые принесли с собой заметное похолодание: температуры воздуха перешли на отрицательные значения и это только начало.



Во вторник, 10 ноября, через регион пройдет серия основных и вторичных холодных фронтов. Северо-западный порывистый ветер ливневым снегом пополнит копилку осадков на Урале, температура понизится до -5:-1 градуса.



К середине недели в регионе садков станет меньше, но вместе с тем и температура начнет активно понижаться и уже к концу недели придут 10-градусные морозы, а местами будет подмораживать и до -17:-15 градусов. Правда, продержаться морозы недолго: во второй декаде ноября температурные качели вновь начнут взлетать вверх, тем самым сводя на нет едва образовавшиеся сугробы. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



