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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:36 Понедельник, 9 ноября
В 15 часов в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 2,..3,0 градуса, Северном 0,5..2,7 градуса, в Северо-восточном 0,2..2,4 градуса, в Восточном 2,4..3,3 градуса, в Юго-восточном 2,8..3,3 градуса, в Южном 3,0..3,9 градуса, в Юго-западном 2,4..2,9 градуса, в Западном 1,3..2,3 градуса, в Северо-западном 0,6..2,3 градуса.
В Зеленограде без осадков, температура воздуха 0,1..0,6 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 1,0..4,2 градуса / meteonovosti.ru /
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