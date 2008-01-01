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Северный ветер принесет на Каспий похолодание

ИА "Метеоновости" / 15:39 Понедельник, 9 ноября



Причиной грядущего похолодания в Дагестане, Калмыкии, Волгоградской и Астраханской области явилась кардинальная перестройка ведущих высотных потоков на северное направление. На больших скоростях промозглый воздух с акватории Норвежского и Баренцова морей буквально обрушил на нежившиеся в тепле и солнце регионы холодные массы воздуха.



Синоптическая ситуация на неделе в приземном слое будет определяться юго-восточной периферией антициклона, центр которого расположился над ЦФО, а значит каких-либо осадков ждать не придется, но порывистый ветер уже во второй половине недели спровоцирует существенное понижение температуры. Если во вторник и среду, 10 и 11 ноября, на территории прикаспийской низменности еще в течение суток +7:+12 градусов, то уже с четверга и до конца недели ночью -3:+2 градуса, а днем не выше +3:+8 тепла. / meteonovosti.ru /



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