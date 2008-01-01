Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
9 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Северный ветер принесет на Каспий похолодание


ИА "Метеоновости" / 15:39 Понедельник, 9 ноября

  Причиной грядущего похолодания в Дагестане, Калмыкии, Волгоградской и Астраханской области явилась кардинальная перестройка ведущих высотных потоков на северное направление. На больших скоростях промозглый воздух с акватории Норвежского и Баренцова морей буквально обрушил на нежившиеся в тепле и солнце регионы холодные массы воздуха.

Синоптическая ситуация на неделе в приземном слое будет определяться юго-восточной периферией антициклона, центр которого расположился над ЦФО, а значит каких-либо осадков ждать не придется, но порывистый ветер уже во второй половине недели спровоцирует существенное понижение температуры. Если во вторник и среду, 10 и 11 ноября, на территории прикаспийской низменности еще в течение суток +7:+12 градусов, то уже с четверга и до конца недели ночью -3:+2 градуса, а днем не выше +3:+8 тепла. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+2
Вт.
10 ноя.
+3
Ср.
11 ноя.
+2
Чт.
12 ноя.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Катима Мулило		 -40
Усть-Нера

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Агра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100