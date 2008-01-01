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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:10 Вторник, 10 ноября



Предстоящим днём в столичном регионе погодные условия будут формироваться в большей степени под влиянием антициклона. На его восточной периферии существенных осадков не предвидится.



По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 10 ноября максимальная температура воздуха в Москве не превысит 2..4 градуса, в Подмосковье 1..6. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с, местами порывами 12-14 м/с.



Атмосферное давление высокое, содержание кислорода в приземном слое воздуха близко к климатической норме. Погодные условия для метеочувствительных людей не благоприятные и могут вызывать различные симптомы недомогания. Прежде всего, могут обостряться воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата и органов дыхания. Влажно - прохладные дискомфортные условия очень часто становятся причиной роста простудных и вирусных заболеваний, поэтому следует соблюдать меры предосторожности и не переохлаждаться.



Более внимательными к своему состоянию следует быть и лицам с неустойчивыми сосудистыми реакциями, особенно гипертоникам, атеросклерозом сосудов, с частыми приступами мигрени др., повышенный фон атмосферного давления может стать для них внешним фактором риска и спровоцировать ухудшение самочувствия. Очень важно соблюдать все рекомендации врача, не пропускать прием медикаментов, не перегружать чрезмерно организм, использовать домашние средства улучшающие самочувствие.



Геомагнитный фон 10 ноября прогнозируется спокойный / meteonovosti.ru /



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