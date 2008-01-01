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Новости погоды


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Ночью в Москве кружил снежок


ИА "Метеоновости" / 08:48 Вторник, 10 ноября

  В полночь 10 ноября столицу пересекал холодный атмосферный фронт. Прошли небольшие осадки, местами в виде снежка. Температура воздуха в столице оставалась положительной, на ВДНХ +2 градуса. К 3 часам в городе осадки сменились дождем, лишь на территории Новой Москвы местами еще кружил слабый снежок.

Это второй снежок в Москве с начала холодного периода. / meteonovosti.ru /
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