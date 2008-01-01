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В Приволжье приходит настоящая зима

ИА "Метеоновости" / 09:37 Вторник, 10 ноября



В ноябре зима уже наведывалась в Приволжье. Значительная часть территории округа покрывалась временным снежным покровом, в ряде районов Пермского края и Башкирии он сохраняется до сих пор. Местами были зафиксирован десятиградусный мороз. Ожидается, что и на этой неделе наибольших успехов зима добьется на северо-востоке Европейской России.



В середине недели в тыловой части циклона с центром над Уралом начнется обвал холода из районов Новой Земли. С каждым днем будет становиться все холоднее, пройдут осадки в виде снега, местами с метелью. К выходным снежный покров покроет большую часть Приволжья. Ночные морозы также будут усиливаться, в конце недели в Пермском крае, Башкирии и Оренбуржье температура может впервые опуститься ниже - 15. / meteonovosti.ru /



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