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Выкрутасы тропического шторма "ETA"

ИА "Метеоновости" / 10:07 Вторник, 10 ноября



Бывший ураган "ETA", который в первых числах ноября обрушился на страны центральной Америки, прошелся по северу Кубы, и вместо продолжения движения на северо-восток, резко изменит траекторию движения, и оказался в Мексиканском заливе.



Зона сильных ветров и ливней лишь коснулась юга Флориды, за сутки здесь выпадало до 65 мм осадков. Затем, в стадии тропического шторма "ETA" повернула на юго-восток, на теплые воды Мексиканского залива. .



10 ноября давление в центре вихря достигало 995 гПа, скорость ветра 25м/, порывы до 30м/с. 11 ноября "ETA" усилится, ветер достигнет 30м/с, порывы 37м/с.



Только к концу рабочей недели, оставаясь в Мексиканском заливе, циклон ослабеет, и ветер станет стихать. / meteonovosti.ru /



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