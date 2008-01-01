Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
10 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Выкрутасы тропического шторма "ETA"


ИА "Метеоновости" / 10:07 Вторник, 10 ноября

  Бывший ураган "ETA", который в первых числах ноября обрушился на страны центральной Америки, прошелся по северу Кубы, и вместо продолжения движения на северо-восток, резко изменит траекторию движения, и оказался в Мексиканском заливе.

Зона сильных ветров и ливней лишь коснулась юга Флориды, за сутки здесь выпадало до 65 мм осадков. Затем, в стадии тропического шторма "ETA" повернула на юго-восток, на теплые воды Мексиканского залива. .

10 ноября давление в центре вихря достигало 995 гПа, скорость ветра 25м/, порывы до 30м/с. 11 ноября "ETA" усилится, ветер достигнет 30м/с, порывы 37м/с.

Только к концу рабочей недели, оставаясь в Мексиканском заливе, циклон ослабеет, и ветер станет стихать. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+4
Ср.
11 ноя.
+2
Чт.
12 ноя.
+3
Пт.
13 ноя.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Тете		 -42
Усть-Нера

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Лакнау

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100