Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:10 Вторник, 10 ноября
Вторая декада ноября начинается с погоды, близкой к климатическим значениям. За минувшую осень этим отличились лишь редкие дни. А тут до конца рабочей недели температурный фон будет превышать норму совсем незначительно, на 1-2 градуса.
10 ноября по данным многолетних наблюдений является именно той датой, когда среднесуточная многолетняя температура равна 0.0 градусов, дальше по статистике это значение температуры уходит "в минуса", а значит, этот день можно символично считать днем перехода от осени к зиме.
Листая летописи погоды, в них можно заметить как всплески, так и падения температурных экстремумов: в 1908 году температура опустилась до -18.4 градуса, а теплой осенью 2010 года в этот день воздух прогрелся до +14.4 градуса.
Пальму первенства по осадкам держит 2006 год, когда московская копилка влаги пополнилась за сутки более, чем на треть от нормы (18 мм).
В прошлом, 2019 году, 10 ноября среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 6.6 градуса: ночью было +3.8, а днем +9.6 градуса и без осадков. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения