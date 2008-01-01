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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:10 Вторник, 10 ноября

  Вторая декада ноября начинается с погоды, близкой к климатическим значениям. За минувшую осень этим отличились лишь редкие дни. А тут до конца рабочей недели температурный фон будет превышать норму совсем незначительно, на 1-2 градуса.

10 ноября по данным многолетних наблюдений является именно той датой, когда среднесуточная многолетняя температура равна 0.0 градусов, дальше по статистике это значение температуры уходит "в минуса", а значит, этот день можно символично считать днем перехода от осени к зиме.

Листая летописи погоды, в них можно заметить как всплески, так и падения температурных экстремумов: в 1908 году температура опустилась до -18.4 градуса, а теплой осенью 2010 года в этот день воздух прогрелся до +14.4 градуса.

Пальму первенства по осадкам держит 2006 год, когда московская копилка влаги пополнилась за сутки более, чем на треть от нормы (18 мм).

В прошлом, 2019 году, 10 ноября среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 6.6 градуса: ночью было +3.8, а днем +9.6 градуса и без осадков. / meteonovosti.ru /
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