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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:28 Вторник, 10 ноября



В 12 часов в Москве облачная погода, на севере столицы местами слабый снежок, на юге слабая морось, порывы северо-западного ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 3,3..3,9 градуса, Северном 2,7..3,6 градуса, в Северо-восточном 2,6..3,3 градуса, в Восточном 2,9..3,4 градуса, в Юго-восточном 3,0..3,7 градуса, в Южном 2,7..3,7 градуса, в Юго-западном 2,5..3,4 градуса, в Западном 2,0..3,7 градуса, в Северо-западном 2,7..3,1 градуса



Зеленограде слабые осадки, температура 2,0..2,3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура 2,3..3,2 градуса, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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