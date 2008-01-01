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Рекорды погоды на юге Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:50 Вторник, 10 ноября



погода наблюдается в Сибири. Эту территорию занял обширный циклон и его атмосферные фронты. В теплом секторе вихря оказались южные районы Сибири и большая часть территории Красноярского края. Температура воздуха превышает привычные значения на 8-10 градусов, а в центральных районах Красноярского края аномалия температуры доходит до 20 градусов! И снова поступают данные о многочисленных температурных рекордах. 9 ноября даже в Эвенкии воздух прогрелся до небывалых величин. В Тутончанах термометры показали 4,1 градуса, в Ванаваре 4,2 градуса. Ранее здесь в это время воздух прогревался лишь до 2 градусов. В Туре было 4,4 градуса, тогда как даже в 2010 году рекордным стало значение +1 градус. Но самым теплым оказались Богучаны: +9,8 градуса. Относительно тепло и в Туруханском районе (в самом Туруханске +2 градуса). В Енисейске Красноярского края 8,8 градусов. Против 4,5 градуса в 2001 году. 10,7 градуса было в самом Красноярске. В Бакчаре Томской области воздух прогрелся до 8,4 градуса. Поступили рекорды из Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. Максимальная температура, 16,9 градуса, зафиксирована в Кызыл-Озеке. Ранее так текло (16,2 градуса) было только в 1942 году.



Теплая погода задержится на большей части территории Сибири еще на пару дней. Погодные условия в регионе станут определять циклоны, а на юг, где хозяйничает антициклон, теплый воздух проникнет из Казахстана. Погода начнет меняться ближе к выходным. В Западной Сибири, в тыловой части циклона, температура резко понизится и станет ниже нормы, в отдельных районах Ханты-Мансийского округа на 5-7 градусов. Понизится температура и в Красноярском крае, а также на юге Сибири, но здесь положительная аномалия сохранится, хоть и не столь значительная, как раньше, 4-6 градусов, в восточных районах до 10 градусов. / meteonovosti.ru /



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