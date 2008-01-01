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Новости погоды


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На Дальнем Востоке снова неспокойно


ИА "Метеоновости" / 13:02 Вторник, 10 ноября

  Активные циклонические вихри продолжают портить погоду на Дальнем Востоке. Центр одного циклона перебрался к северу Камчатки. Другой циклон кружит в акватории Берингова моря близ Чукотки. Снова не обошлось без сильных осадков и порывистого ветра. 9 и ночью 10 ноября на Чукотке разыгралась метель, ветре в порывах достигал штормовой силы, 28 м/с. Бушевал ветер и на Камчатке, усиливаясь в порывах до 24 м/с. Ветрено было и в Хабаровском крае. А на острова атмосферные фронты циклона принесли сильные снегопады. На Сахалине выпало до 13 мм осадков в пересчете на воду, ветер в порывах усиливался до 24 м/с. После такого обильного снегопада высота снежного покрова увеличивается на 12-14 мм, а ветер наметает сугробы и повыше. На Курильских островах снегопады были еще сильнее, выпало до 20 мм влаги. И в ближайшие дни на улучшение погодных условий можно рассчитывать на Сахалине и на юге Курильской гряды. На Камчатке, на Северных Курилах и на Чукотке пройдет снег, при порывистом ветре разыграются метели. / meteonovosti.ru /
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