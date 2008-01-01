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Сибирь: где зима, а где еще осень

ИА "Метеоновости" / 13:32 Вторник, 10 ноября



В Сибири погода разнообразная. Но в целом, нехарактерная для первой декады ноября. Температура воздуха заметно выше нормы, на 4-6 градусов, а в Эвенкии так и на 20! На севере уже зима, метут метели и температура, несмотря на аномалию, всё же отрицательная. А на юге, в зоне действия атмосферных фронтов, погода больше напоминает осеннюю. Идут дожди, усиливается ветер, да и температура, как в начале октября, 10-15 градусов. В некоторых городах даже были зафиксированы температурные рекорды. 9 и ночью 10 ноября в Алтайском крае прошли сильные осадки. В виде дождя и мокрого снега выпало до 16 мм небесной влаги. Ветер в порывах усиливался до 20 м/с. 20-22 м/с достигали порывы ветра на юго-востоке Западной Сибири. В горах Хакасии ветер усиливался до 20-25 м/с, прошел сильный снег, выпало до 19 мм осадков (в пересчете на воду). Снега на склонах гор прибавилось на 18-20 см. А на Таймыре уже настоящая зима. Здесь идет снег, метут метели, ветер в порывах усиливается до штормового, 27-32 м/с. До



До конца рабочей недели теплая погода в регионе сохранится, а потом станет холодать. Ветреная погода в северных районах сохранится, на юге и в центре местами пройдут осадки. / meteonovosti.ru /



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