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Новости погоды
Ветреная погода на Русском Севере
ИА "Метеоновости" / 13:54 Вторник, 10 ноября
На севере европейской территории России погода меняется. Циклонический вихрь спешит на восток, оставляя северные районы в тыловой, холодной своей части. А на смену циклону уже спешит антициклон из Европы. Из-за разницы атмосферного давления между двумя циклоном и антициклоном возникает ветер. И чем больше разница, тем ветер сильнее. 9 и ночью 10 ноября ветер в порывах достигал 23 м/с в Архангельской области и 25 м/с в Мурманской области.
11 ноября циклон, кружащий над Республикой Коми начнет постепенно заполняться, атмосферное давление на севере и северо-запада повысится. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, ветер ослабеет, лишь на побережье ожидаются порывы до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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