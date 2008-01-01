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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:15 Среда, 11 ноября



Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -3..+2 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 70%.



В столице ночные температуры воздуха уже с отрицательными значениями, что вполне соответствует климатической норме, как и содержание кислорода в воздухе. А вот атмосферное давление высокое, выше нормы на 11-13 единиц. По медицинской оценке это спастический тип погоды, который может стать дополнительной нагрузкой на организм метеозависимых людей. У лиц перенесших сосудистые нарушения, гипертоников и гипотоников, ишемической болезнью сердца, вегетососудистой дистонией могут появиться или усилиться симптомы заболеваний (головные боли или боли в области сердца, одышка, тахикардия, резкое повышение или понижение артериального давления), что может быть связано с сосудистыми спазмами. Следует контролировать артериальное давление, принимать средства нормализующие давление, купирующие болевые симптомы назначенные врачом. Нагрузки не должны быть чрезмерными, однако не стоит избегать прогулок на свежем воздухе, они улучшают кислородное обеспечение организма.



Геомагнитный фон 11 ноября прогнозируется спокойный / meteonovosti.ru /



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