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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 08:57 Среда, 11 ноября

  Погодные условия в столице и области приближаются к характерным для второй декады ноября. Среднесуточная температура воздуха, согласно климатической норме, уже отрицательная. Хотя в нынешнем году она чуть выше привычных значений. Ночью около нуля, а днем 0..+2 градуса. Осадков не ожидается, хотя в это время снег на улицах города в разные годы уже наблюдался. В 1995 году высота снежного покрова достигала 24 см. А максимальное количество осадков, 25 мм, выпало в Москве в 2016 году.

От предстоящего дня не стоит ждать рекордов. Самый теплый день остался в 2010 году, когда днем термометры показали 14,5 градуса. А самая холодная ночь была веком ранее, в 1908 году. Воздух под утро остыл до -17,4 градуса.

В прошлом, 2019 году, 11 ноября среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 7.6 градуса: ночью было +6,4, а днем +8,9 градуса и без осадков. / meteonovosti.ru /
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