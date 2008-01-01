

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 08:57 Среда, 11 ноября



Погодные условия в столице и области приближаются к характерным для второй декады ноября. Среднесуточная температура воздуха, согласно климатической норме, уже отрицательная. Хотя в нынешнем году она чуть выше привычных значений. Ночью около нуля, а днем 0..+2 градуса. Осадков не ожидается, хотя в это время снег на улицах города в разные годы уже наблюдался. В 1995 году высота снежного покрова достигала 24 см. А максимальное количество осадков, 25 мм, выпало в Москве в 2016 году.



От предстоящего дня не стоит ждать рекордов. Самый теплый день остался в 2010 году, когда днем термометры показали 14,5 градуса. А самая холодная ночь была веком ранее, в 1908 году. Воздух под утро остыл до -17,4 градуса.



В прошлом, 2019 году, 11 ноября среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 7.6 градуса: ночью было +6,4, а днем +8,9 градуса и без осадков. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



