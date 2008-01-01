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Новости погоды


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Ноябрь, который в Сибири "прикинулся" октябрем


ИА "Метеоновости" / 09:08 Среда, 11 ноября

  После теплых выходных, в воскресенье 8 ноября в некоторых районах Западной Сибири столбик термометра поднимался до отметки +15 градусов, погода резко испортилась. Влажная, ветреная хмурая погода больше похожа на октябрьскую, чем на привычную для ноября, когда температура воздуха очень редко поднимается до положительных значений.

Виновником таких изменений стал обширный циклон, расположившийся на севере Сибири. Под влиянием серии атмосферных фронтов юг Западной Сибири будет находиться до 13 ноября.

По всей территории пройдут осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега, ветер умеренный с порывами до сильного. 11-12 ноября: ночью -2..+3 градуса, местами -6..-11 градусов. Днем +1..+6, местами по югу до +10 градусов.

13 ноября осадки постепенно прекратятся, атмосферное давление станет повышаться. Циклон начнет смещаться на северо-восток, покидая территорию Западной Сибири. С 14 ноября прогнозируется сухая и прохладная (по сибирским меркам) погода. Ночью -7..2, днем -1..6 градусов. / meteonovosti.ru /
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