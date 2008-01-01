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Новости погоды


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В Приморье чередуются волны тепла и холода


ИА "Метеоновости" / 09:32 Среда, 11 ноября

  В прошедшие дни зима добилась заметных успехов в Приморье. 8 ноября резко похолодало, прошел снег. К вечеру край щеголял "новеньким" снежным покровом, высота которого в различных районах составила 1-15 см. При прохождении холодного фронта северо-западный ветер на побережье усиливался до 15-20м/с. В тыловой части циклона местами ударил мороз до -10..-15 градусов.

Однако чередование волн тепла и холода продолжается. В планы зимы вмешался циклон над Китаем - он изменил воздушные потоки на теплые юго-западные. Во второй половине недели температура в крае повысится на 5-10 градусов. Пройдут осадки в различном фазовом состоянии, усилится ветер, возможны гололедные явления. Но и потепление будет непродолжительным - в начале следующей недели погода снова возьмет курс на мороз. / meteonovosti.ru /
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