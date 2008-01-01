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Новости погоды


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Сезон тайфунов в Тихом океане продолжается


ИА "Метеоновости" / 10:00 Среда, 11 ноября

  В Филиппинском море тропический шторм "VAMCO" усилился до стадии тайфуна. 11ноября атмосферное давление в центр этого тропического возмущения составило 970гПа, скорость ветра достигла 35м/с, порывы до 50 м/с.

"VAMCO" достигнет центральной части островной группы Лусон во второй половине 11 ноября. Здесь объявлены предупреждения о сильном ветре, проливных дождях и высоких волнах.

12 ноября тайфун выйдет в Южно-Китайское море и немного ослабеет, но продолжит движение к центральной части Вьетнама.

14 ноября тропический циклон вновь усилится до стадии тайфуна. / meteonovosti.ru /
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