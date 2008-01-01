

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На северо-востоке России морозы за 40 градусов

ИА "Метеоновости" / 10:54 Среда, 11 ноября



Зима окончательно определилась на востоке Якутии и в граничащих с этой территорией континентальных районах Магаданской области. Несколько дней здесь поддерживает характерную холодную погоду хорошо выраженный антициклон. Средняя за сутки температура воздуха на несколько градусов ниже нормы для этих дней ноября.



В последние двое суток в Республике Саха в поселке Усть-Нера, в селе Делянкир, оба населенных пункта находятся в Оймяконском улусе (самом холодном месте северного полушария) температура воздуха тихой ясной ночью в условиях антициклональной погоды опускалась ниже -40 градусов. Холоднее всего было в Усть-Нере, где воздух остыл в ночь на 11 ноября до -43,7 градуса.



Минувшей ночью сорокаградусный рубеж был преодолен и в Сусумане, в "золотой столице России", расположенной в континентальной части Магаданской области, недалеко от Якутии. В ночь на среду температура упала до -41,1 градуса.



Однако, это не рекордные морозы для этих мест, абсолютные минимумы этих дней ноября имеют значения, -45..-46 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



