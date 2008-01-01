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Остров Крит заливают сильные дожди
ИА "Метеоновости" / 11:46 Среда, 11 ноября
Несколько суток сильные дожди отмечаются на Крите. На севере острова сильное наводнение: потоки воды несутся по улицам городов и населенных пунктов. В прошедшие сутки местами на острове выпало более 90 мм осадков, что близко к рекордным значениям. Всего за три дня выпало от одной до двух месячных норм осадков. Ливни сопровождались грозами, которые не прекращаются ни днем, ни ночью.
Причина не прекращающихся проливных дождей - циклон, который образовался несколько дней назад над восточным Средиземноморьем и стал высоким. Циклон с севера и запада зажат мощным блокирующим антициклоном, который раскинулся над большей частью территории Европы. Поэтому средиземноморский вихрь медленно смещается на восток, заливая дождями Кипр, там повсеместно гремят грозы.
И далее этот циклон принесет обильные дожди и грозы на юго-восток Турции, в Сирию, Израиль, Ирак. / meteonovosti.ru /
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