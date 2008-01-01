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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:26 Среда, 11 ноября



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 1,6..2,3 градуса, Северном 1,1..1,9 градуса, в Северо-восточном 1,2..2,1 градуса, в Восточном 1,1..2,0 градуса, в Юго-восточном 1,4..2,1 градуса, в Южном 0,8..1,9 градуса, в Юго-западном 0,6..1,7 градуса, в Западном 1,0..1,9 градуса, в Северо-западном 1,1..1,6 градуса



Зеленограде без осадков, температура 0,8..0,9 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура 0,5..1,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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