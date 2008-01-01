|
|
|
Новости погоды
Тайфун "VAMCO" опасен грязевыми потоками
ИА "Метеоновости" / 12:47 Среда, 11 ноября
11 ноября тайфун "VAMCO" может вызвать явление Лахар на островах группы Лусон.
Лахар≈ грязевой поток на склонах вулкана, состоящий из смеси воды и вулканического пепла, пемзы и горных пород. Лахар возникает при смешивании раскалённого вулканического материала с более холодными водами кратерных озёр, рек, ледников или дождевой водой, что ожидается в связи с визитом на острова тайфуна "VAMCO" / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.