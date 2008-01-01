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Новости погоды


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Тайфун "VAMCO" опасен грязевыми потоками


ИА "Метеоновости" / 12:47 Среда, 11 ноября

  11 ноября тайфун "VAMCO" может вызвать явление Лахар на островах группы Лусон.

Лахар≈ грязевой поток на склонах вулкана, состоящий из смеси воды и вулканического пепла, пемзы и горных пород. Лахар возникает при смешивании раскалённого вулканического материала с более холодными водами кратерных озёр, рек, ледников или дождевой водой, что ожидается в связи с визитом на острова тайфуна "VAMCO" / meteonovosti.ru /
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