

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Тайфун "VAMCO" опасен грязевыми потоками

ИА "Метеоновости" / 12:47 Среда, 11 ноября



11 ноября тайфун "VAMCO" может вызвать явление Лахар на островах группы Лусон.



Лахар≈ грязевой поток на склонах вулкана, состоящий из смеси воды и вулканического пепла, пемзы и горных пород. Лахар возникает при смешивании раскалённого вулканического материала с более холодными водами кратерных озёр, рек, ледников или дождевой водой, что ожидается в связи с визитом на острова тайфуна "VAMCO" / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



