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Итоги первой декады ноября в Москве

ИА "Метеоновости" / 13:11 Среда, 11 ноября







Первый, совсем слабый снег в ноябре отмечался в Москве ночью, 10 ноября. Снежинки слегка покружили при прохождении холодного фронта с северо-запада. За первую декаду ноября в Москве выпало 17,3 мм осадков или 30% от месячной нормы ноября, которая для метеостанции ВДНХ составляет 58 мм.



10 ноября - важный в климатическом аспекте день для Москвы. Именно в эти сутки среднесуточная температура составляет 0 градусов, после этих суток она по статистике становится отрицательной. В текущем году последние два дня первой декады ноября средняя за сутки температура в Москве, несмотря на похолодание, все равно оставалась на 1-3 градуса выше нормы.



Яркой особенностью минувшей декады стала гроза, которая прогремела в ряде районов Москвы 6 ноября утром и в первой половине дня при прохождении холодного вторичного фронта. Гроза, снежная крупа и град отмечались на западе, севере, северо-западе и на юге Москвы. Грозы в этот день прогремели местами и в Подмосковье. Ветер при прохождении фронта и в грозу усиливался в порывах до 14-16 м/с.



Необходимо отметить, что грозы в ноябре в Москве и по области случались в отдельные годы и раньше при активном протекании атмосферных процессов по типу летних. Иногда отмечалось и по две грозы за месяц. В 1969 году в первой декаде ноября было зафиксировано 2 грозы: 2 ноября в 12 часов дня, а 4 ноября в 6 часов утра. / meteonovosti.ru /



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