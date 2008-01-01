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Новости погоды
Блокирующий антициклон - залог стабильности в центре России
ИА "Метеоновости" / 14:16 Среда, 11 ноября
В центральных областях России до конца недели сохранится высокий фон атмосферного давления, на 10-15 единиц выше нормы.
Причина устойчиво высокого атмосферного давления в центре, на западе и северо-западе Европейской территории России - малоподвижный обширный блокирующий антициклон, который занял половину Европы. Он возник в результате объединения двух вихрей: антициклона из Южной Европы и холодного ядра, прибывшего из Скандинавии.
Антициклон будет очень медленно смещаться к востоку, столичный регион и в начале следующей недели будет находиться под его влиянием. Эта "махина" поддержит погоду с переменной облачностью и преимущественно без осадков. И температура воздуха удержится около многолетней нормы.
Существенное понижение атмосферного давления ожидается в центре России после 19-20 ноября, с приходом циклона. А с ним и осадки! / meteonovosti.ru /
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