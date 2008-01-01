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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:07 Четверг, 12 ноября

  Северо-западная периферия антициклона продолжает определять погоду в Москве и в Подмосковье. Атмосферное давление высокое и в середине дня составит 760 мм рт ст. При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -3..+2 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 70%.

Погода в столичном мегаполисе уже ближе к умеренно холодной, атмосферное давление остается высоким, содержание кислорода в пределах нормы, периодически будет проглядывать солнце. Период наступления холодов, с частыми междусуточными перепадами метеорологических параметров и формированием биотропных погодных условий может сказываться на общем самочувствии и вызывать обострения при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, ишемия, увеличивается риск острых сосудистых нарушений). Похолодание и повышенная влажность воздуха провоцирует обострения суставной патологии и рост острых респираторных и простудных заболеваний. Снизить негативное влияние погодных условий помогут своевременное лечение и профилактика хронических болезней, которые обычно проводятся в межсезонье по рекомендации врача. Курсовой прием витаминных комплексов (группы С, В, D), растительные адаптогены, поддержка физической активности, в том числе и прогулки на свежем воздухе, при любой погоде помогут легче переносить капризы погоды. / meteonovosti.ru /
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