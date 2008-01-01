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Ночной морозец в Москве окреп

ИА "Метеоновости" / 09:46 Четверг, 12 ноября



Минувшая ночь в Москве и области оказалась самой холодной за осень. На ВДНХ минимальная температура воздуха понизилась до -2,9 градуса, в Тушине было -2,8 градуса, в МГУ -3,0 градуса, в Измайлове -4,0 градуса. Даже в центре столицы ночью наблюдался морозец, на Балчуге -2,0 градуса. Это впервые в этом сезоне.



На территории Новой Москвы температура понижалась до -5..-6 градусов.



Столь холодной ночь в столичном регионе оказалась за счет освобождения от облаков неба над столице: в 3 часа утра погода была ясной, почти штилевой, что является идеальным условием для радиационного выхолаживания подстилающей поверхности. / meteonovosti.ru /



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