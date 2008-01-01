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Новости погоды


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Похолодание и снегопады в Средней Азии


ИА "Метеоновости" / 10:08 Четверг, 12 ноября

  Ложбина холода нацелилась прямо с севера Западной Сибири, с Обской губы на Каспий. В последующие дни она будет все сильнее разворачиваться на восток и поникать все дальше на юг. Похолодание распространится почти на всю территорию стран СНГ, расположенных в Азии: на Казахстан, Туркменистан, Киргизию, на север Узбекистана. В середине ноября температура по ночам будет опускаться до -5..-10 градусов.

Атмосферный фронт с волнами, протянувшийся от среднего течения Оби на юг Каспия 12 и 13 ноября пересечет с обильными осадками Киргизию, северные районы Узбекистана, юго-восток и восток Казахстана. Осадки будут выпадать в виде дождя и мокрого снега, ожидается усиление ветра, местами до 15-20 м/с. Местами будет отмечаться налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица, на горных участках дорог - снежные заносы, накат. / meteonovosti.ru /
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