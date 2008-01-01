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Заморозки проникли в Крым
ИА "Метеоновости" / 10:17 Четверг, 12 ноября
Крымский полуостров не остался в стороне от похолодания, охватившего всю европейскую Россию. В прошедшие дни показания термометров упали примерно на 3-6 градусов. 11 ноября температура в Симферополе, Феодосии и Керчи не превысила +10, в Ялте и столбики термометров поднялись всего на пару градусов выше.
Вместе с арктическим воздухом на полуостров проникли заморозки. Минувшей ночью отрицательную температуру воздуха отметили такие метеостанции, как Клепинино (-1.6), Джанкой (-1.0), Белогорск (-1.5) и другие.
В ближайшие дни область повышенного давления защитит полуостров от осадков. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен туман. Не прогнозируется и существенного изменения температуры, ночью +4..+7, местами сохранится угроза заморозков, днем +9..+12. Ветер северо-восточный, умеренный. / meteonovosti.ru /
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