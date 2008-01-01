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Небывалое тепло на юге Якутии

ИА "Метеоновости" / 11:42 Четверг, 12 ноября



Погода в Якутии никак не установится. В северных районах погодные условия определяет антициклон, здесь уже морозная зима - температура воздуха если и превышает норму, то лишь на пру градусов, а на северо-востоке и вовсе близка к норме или даже ниже привычных значений на 1-2 градуса. А юго-западные и центральные области под присмотром циклонических вихрей. Циклон из Китая принес небывалое тепло в регион. Температура воздуха на юго-западе и в центре Якутии превысила привычные показатели на 12-14, а в отдельных районах и на 16 градусов! И снова пришлось дополнять климатический справочник. 11 ноября до +1,1 градуса прогрелся воздух в Сунтаре, такого здесь не было с 1940 года, да и в том году температура оставалась отрицательной, -2 градуса. Перекрыты рекорды 1940 года были в Ленске (+1,3 градуса), и в Джикимде (+1 градус). С 1931 года держался рекорд в Олекминске. Новый рекорд уже положительный, +0,4 градуса. В Вилюйске обновления рекорда пришлось ждать более ста лет. В 1910 году термометры показали -1,8 градуса, а новый рекорд -0,6 градуса.



Тепло задержится в центральных и южных районах Республики Саха до конца недели, а затем температура станет понижаться, но до привычных значений не дотянет, аномалия температуры, пусть и не столь значительная, сохранится. / meteonovosti.ru /



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