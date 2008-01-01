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И в выходные в Москве осень не сдаст позиций

ИА "Метеоновости" / 12:16 Четверг, 12 ноября



Зима в столичный регион пока не торопится. До конца недели погодные условия в средней полосе Европейской России будет определять обширный антициклон. Атмосферное давление превысит привычные значения на 10, в отдельных районах даже на 15 единиц. Антициклон занял большую часть Восточной Европы, проник он и в западную половину Европейской России. Область повышенного давления смещается на восток очень медленно. Существенных осадков во владениях антициклона не ожидается, а температура воздуха останется в норме или чуть выше климатических показателей. По ночам уже слабый морозец, на лужах появляется лед, а днем температура положительная. Говорить о снежном покрове пока рано.



13 и 14 ноября, в пятницу и субботу, при переменной облачности осадков не будет, ночью термометры покажут -1..+1 градус, по области до -4. Днем от +1 до +3, по области -1..+4 градуса. Ветер слабый.



15 ноября, в воскресенье, станет прохладнее, ночью около нуля, по области -4..+1 градус, днем 0..+2, по области -3..+2 градуса. Усилится ветер, до 2-7 м/с, из-за чего покажется, что на улице холоднее. Местами будут приниматься небольшие осадки, но даже временный снежный покров не образуется. / meteonovosti.ru /



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