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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:23 Четверг, 12 ноября



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0,9..2,0 градуса, Северном 0,4..1,3 градуса, в Северо-восточном 0,1..1,4 градуса, в Восточном 0,8..1,4 градуса, в Юго-восточном 1,2..2,4 градуса, в Южном 0,8..2,4 градуса, в Юго-западном 0,6..1,2 градуса, в Западном 0,9..1,1,5 градуса, в Северо-западном 0,7..1,2 градуса



Зеленограде без осадков, температура 0,5..1,2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура 0,4..1,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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