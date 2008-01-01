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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:23 Четверг, 12 ноября

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0,9..2,0 градуса, Северном 0,4..1,3 градуса, в Северо-восточном 0,1..1,4 градуса, в Восточном 0,8..1,4 градуса, в Юго-восточном 1,2..2,4 градуса, в Южном 0,8..2,4 градуса, в Юго-западном 0,6..1,2 градуса, в Западном 0,9..1,1,5 градуса, в Северо-западном 0,7..1,2 градуса

Зеленограде без осадков, температура 0,5..1,2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура 0,4..1,7 градуса. / meteonovosti.ru /
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