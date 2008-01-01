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Ветра бушуют на юге Сибири

ИА "Метеоновости" / 13:05 Четверг, 12 ноября



Погода на юге Сибири неспокойная. Эту территорию занял активный циклонический вихрь и его атмосферные фронты. А над Монголией погоду определяет обширный антициклон. Температура воздуха постепенно понижается, хоть и остается выше привычных значений. Идет снег, усиливается ветер. Из-за сильного перепада атмосферного давления между антициклоном и циклоном, ветер 11 ноября усиливался до 22 м/с в Алтайском крае и в Кемеровской области. В Иркутской области порывы ветра достигали 24 м/с. 11 и в ночные часы 12 ноября штормовой ветер бушевал в горах Республики Алтай (до 27 м/с) и в Новосибирской области (до 28 м/с). Пик непогоды пришелся на Хакасию. На метеостанции Ненастная ночью 12 ноября мели метели, порывы ветра достигали 20 м/с, прошел сильный снег, выпало до 14 мм небесной влаги, что соответствует примерно 14 см снежного покрова. А ветром наметает сугробы и повыше.



13 ноября на улучшение погоды рассчитывать не приходится. Атмосферное давление повысится, но влияние атмосферных фронтов сохранится. Пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, усилится ветер, в отдельных районах его порывы достигнут 25-30 м/с. / meteonovosti.ru /



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