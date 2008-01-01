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О границах снежного покрова

ИА "Метеоновости" / 13:28 Четверг, 12 ноября



Осень вступила в завершающую свою стадию, предзимье, но позиций пока не сдает. Температура воздуха в Средней полосе по-прежнему выше нормы на пару градусов, а небольшой снег на улицах надолго не задерживается. Днем температура пока что положительная. Но далеко не везде в России можно наблюдать такую картину. На Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале уже лежит снег. На Европейской территории ситуация иная. На юге о снеге говорить не приходится. Нет снега и в большинстве районов Центрального округа. Зато на севере и северо-западе снежный покров сформировался. Высота его в разных районах колеблется от 1 до 10 см. Есть снег на востоке Ленинградской области, в Вологодской области. А в Тверской и Новгородской областях снега пока нет. От 1 до 5 см снега лежит в Нижегородской и Рязанской областях. В Московской области снега пока нет. На Русском Севере и на Урале можно наблюдать серьезные сугробы высотой до 30-40 см. В Среднюю полосу зима пока не торопится, снегопады ожидаются в регионе лишь к концу следующей недели. / meteonovosti.ru /



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