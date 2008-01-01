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Метели на Русском Севере


ИА "Метеоновости" / 13:52 Четверг, 12 ноября

  Погода в северных областях Европейской территории России меняется. Циклон уже занял Ямало-Ненецкий округ, в тыловой, холодной части циклонического вихря оказались Ненецкий автономный округ и Республика Коми. А в Центральном районе установился обширный антициклон, давление в его центре превышает норму для этих мест на 10-15 единиц. Разница давления между двумя атмосферными образованиями очень велика, потому и порывы ветра на побережье значительные. Из-за атмосферных фронтов то тут, то там идет снег. При порывистом ветре кружат метели. 11 ноября на Новой Земле мели метели при ветре в порывах до 23 м/с, а на севере Ненецкого округа - при ветре до 24 м/с.

13 ноября как в Архангельской области, так и в Ненецком автономном округе ветер успокоится, порывы его не превысят 10-15 м/с, местами пройдет снег, на побережье местами мокрый снег. / meteonovosti.ru /
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