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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:13 Пятница, 13 ноября



Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области -1..+4 градуса. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 761 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



Погода в Москве и в Подмосковье по температурным показателям близка к норме этих дней ноября, в пределах нормы и содержание кислорода в воздухе, периодически будет проглядывать солнце. Но фон атмосферного давления сохраняется высокий, выше нормы на 12-14 единиц. По медицинской оценке это спастический тип погоды, который может стать дополнительной нагрузкой на организм метеозависимых людей. У лиц, перенесших сосудистые нарушения, гипертоников и гипотоников, страдающих ишемической болезнью сердца, вегето-сосудистой дистонией, могут появиться или усилиться головные боли, боли в области сердца, одышка, тахикардия, не исключено резкое повышение или понижение артериального давления. Метеозависимым людям, страдающим вышеперечисленными недугами, следует контролировать артериальное давление, принимать средства нормализующие давление, купирующие болевые симптомы. Нагрузки не должны быть чрезмерными, однако не стоит избегать прогулок на свежем воздухе, они улучшают кислородное обеспечение организма. / meteonovosti.ru /



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