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Тропический шторм "ETA" миновал Флориду


ИА "Метеоновости" / 09:27 Пятница, 13 ноября

  12 ноября бывший ураган "ETA" в стадии тропического шторма обрушился на западное побережье американского штата Флорида. Он вышел на сушу в районе города Сидар-Ки со скоростями до 25м/с.Местами за сутки здесь выпало до 90 мм осадков. В настоящее время этот вихрь прошел Флориду и в Атлантическом океане движется в " правильном" северо-восточном направлении.

Во Флориде сильным ветром повреждены дома, повалены деревья. В некоторых районах произошли наводнения. Известно об одном погибшем в городе Брадентон-Бич, который получил удар током, находясь в воде. / meteonovosti.ru /
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