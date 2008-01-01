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Новости погоды
Ноябрь обосновался на берегах Невы
ИА "Метеоновости" / 09:34 Пятница, 13 ноября
На этой неделе ноябрь наконец-то взял своё - температура воздуха в Северной столице вернулась в климатические рамки. В начале недели ночью в Санкт-Петербурге подморозило до -3, по области до -5..-8.
Гололедица и показания термометров подали автомобилистам недвусмысленный сигнал о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю. А в прошедшие дни низкие серые облака, туман и небольшие моросящие осадки пытались нагонять осеннюю хандру.
В выходные на западной периферии антициклона прогнозируется облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер южных направлений не принесет тепла, ночью возможны заморозки, температура днем +1:+3. В начале следующей недели температура существенно не изменится, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. / meteonovosti.ru /
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