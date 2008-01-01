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Бора в Новороссийске усиливается

ИА "Метеоновости" / 10:05 Пятница, 13 ноября



Атмосферное давление в средней полосе и на юге Европейской России продолжает расти, антициклон, занявший центральные и южные районы, усиливается. Облако и осадков в его владениях будет мало. В утренние часы сгустятся туманы. Температура воздуха понизится и станет ниже привычных значений. А на Черноморском побережье в холодное время года в условиях антициклона формируется бора. Северо-восточный ветер, обрушивающийся с гор на побережье, наблюдается на небольшом участке от Анапы до Геленджика. Но знаменит своими сильными ветрами именно Новороссийск. Ветры в зимнее время порой достигают и ураганных значений. Причем бора может быть как в циклоне, так и в антициклоне. Именно при антициклональных условиях и наблюдаются самые сильные ветры.



13 ноября на участке Анапа-Геленджик порывы северо-восточного ветра достигнут 9-14 м/с, а в районе Новороссийска ветер усилится до 15-18 м/с, ветреная погода продержится до воскресенья. К началу новой недели характер погоды станет меняться. Антициклон уступит место циклону. Ветер стихнет, зато начнутся дожди. / meteonovosti.ru /



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