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Московский ноябрь богат на туманы

ИА "Метеоновости" / 11:03 Пятница, 13 ноября



Ноябрь традиционно лидирует по количеству туманов в климатической характеристике Москвы, так что утренние туманы, которые вторые сутки определяют непростые метеоусловия в аэропортах столичной зоны, вполне соответствуют сезону.



Причина в синоптической ситуации - ее формирует антициклон, широко охвативший своим влиянием всю центральную часть России. Благодаря влажному и относительно теплому воздуху с Атлантики и слабому ветру, в приземном слое формируются задерживающийся слой инверсии (когда температура с высотой повышается), под которым формируется слоистообразная облачность, плавно переходящая в туман.



С четырех утра по местному времени туман, с видимостью до 200 метров сначала окутал самый северный аэропорт Шереметьево, затем плавно спустился в более южные районы и к семи утра заметное ухудшение видимости зафиксировали уже метеостанции Внуково, Домодедово и Остафьево.



К 10 утра туман рассеялся, местами прошли моросящие осадки, но нижняя граница облачности по-прежнему держится в пределах 90-120 метров.



Причин для задержки выполнения регулярных пассажирских авиарейсов нет, а вот полеты на малых высотах, в том числе выполняемых санитарной авиации, приостановлены. Такая погодная ситуация сохранится в течение всего дня, а в вечерние и ночные часы вновь прогнозируется туман. / meteonovosti.ru /



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